SWІЖЕ презентувало шведсько-українську акцію ”Текст: Звук”

1 березня у “Молодому театрі” Києва пройшла літературно-музична акція "Текст: Звук”, яка є першою частина шведсько-українського культурного проекту SWІЖЕ.

"Текст: Звук” - це проект, покликаний ознайомити Україну зі шведською поезією. Водночас це й можливість для молодих поетів і поеток з України й Швеції згуртуватися в своєрідне товариство тих, кого цікавить література.

Метою шведсько-української літературно-музичної акції "Текст: Звук” - є розширення поняття “поезія” і залучити його до сучасного контексту. Тому до участі запросили шведську музикантку Лісе-Лотте Нореліус, яка створила музичний супровід до шведської та української поезії.

У програмі прозвучала поезія у виконанні Сергія Жадана, Галини Крук, Ліни Екдаль і Давида Вікґрена.

Усім, кому не пощастило почути спільний шведсько-український літературно-музичний проект у Києві, має можливість завітати на акцію в інших містах України, а саме: 3 березня - Харків, театр ім. Шевченка; 5 березня – Дніпропетровськ, театр “Крик”; 7 березня - Одеса, клуб “Вихід”; 9 березня – Львів, театр “Воскресіння”.

У рамках SWІЖЕ молоді митці з двох країн зустрічаються у низці спільних проектів з різних галузей мистецтва: сучасна музика, візуальне мистецтво, танець, відео та література. Проект складається з восьми частин: “Текст: Звук” – шведська та українська поезія наживо; „Україна: Швеція 4:4” електронна музика, “Зустріч” – сучасний театр-танець; поп-музика, експериментальна фольг-музика, фотографія, візуальне мистецтво,, відеощоденники і семінари.

SWІЖЕ подорожуватиме Україною і представлятиме результати шведсько-української творчої співпраці протягом 2007 року. Проекти можна буде побачити у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі й Львові.