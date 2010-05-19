У Запоріжжі проходить міжнародний пленер "Хортиця крізь віки"

У Запоріжжі сьогодні розпочав роботу VIII міжнародний пленер "Хортиця крізь віки", на який зібралися 39 професійних художників з України, Польщі, Швеції, Словаччини і Латвії.

За словами голови правління Запорізького обласного відділення Національної Спілки художників України Ірини ГРЕСИК, цього року у пленері також беруть участь діти-сироти та учні художніх шкіл і шкіл мистецтв Запоріжжя.

"Пленер буде благодійним: 29 травня відбудеться відкриття звітної виставки і аукціон дитячих малюнків і робіт художників. Зароблені кошти підуть на допомогу дітям-сиротам і на ремонт виставкового залу Запорізького відділення Національної Спілки художників України", - повідомила І.ГРЕСИК.