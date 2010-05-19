Альошу до ночі не пускали в Осло

Подорож на конкурс "Євробачення-2010" для співачки Alyosha почалася з пригод...

Ще в понеділок 17 травня співачка та делегація з 14 осіб відправилися у столицю Норвегії Осло, де цього року відбуватиметься співочий конкурс.

Альоша та компанія летіли в Осло через Копенгаген. У столиці Данії в делегації до наступного літака біло кілька вільних годин.

"За цей час ми встигли спробувати місцеву кухню (правда більше у варіанті fast food), пройтися по крамницях і переконатися, що у зоні трансферу не палять", - йдеться у інтернет-щоденнику Альоші.

Та, схоже, для дівчини та її супутників справжнім відкриттям стала скандинавська їжа.

"Вона дещо нетипова для українців. Практично без смаку, зустрічаються такі незвичайні прояви як солодкі мариновані огірки. Сподіваємося, що звикнемо", - ділиться команда.

До слова, встигла Alyosha навідатися і до крамниць. Зокрема, співачка прикупила собі парфуми "Dior".

Однак "свято" дещо зіпсували проблеми із літаком. Так, після 5 годин проведених в аеропорту українська делегація пройшла до літака, яким мала прибути в Осло.

"Через годину нашого перебування у літаку, пілот повідомив нам про якісь технічні несправності, у зв`язку з якими ми будемо змушені летіти іншим літаком", - згадує Альоша.

Інший літак надала не Данія, а Норвегія, тож співачці з компанією довелося чекати поки новий літак прилетить з Осло.

У результаті близько першої ночі 18-го травня Альошу та делегацію нарешті посадили у літак до норвезької столиці.

В Осло українців поселили в готелі, який, за словами артистки, "комфортний, за винятком маленьких кімнат".

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