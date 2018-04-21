Президент пропонує створити в Україні Музей радянської окупації
"Я розумію, що це буде нелегко..., певним силам це не сподобається, тому що їхня місія ніколи не була служінням українському народові"
Президент України Віктор Ющенко висловив необхідність у створенні в Україні Музею радянської окупації.
Після відвідування Музею радянської окупації у Тбілісі, Ющенко в інтерв’ю журналістам зазначив, що він високо оцінив організацію роботи цього музею, його тематичні розділи. "За цими розділами можна читати українську історію, уявіть собі, якби ми про 20-і роки сказали сьогодні правду: починаючи від повстання у Полтавській області, закінчуючи Черкаською. У 20-30-ті роки скільки людей було знищено", - сказав Президент України, нагадавши журналістам про інші факти репресій проти українського народу.
"Я думаю, що ця сторінка не забута в українській історії, але вона є неадекватною сьогодні, викривлена, і не тільки у пам’яті, але, на жаль, і у державній політиці", - підкреслив український лідер. На його думку, усе це дає підстави для створення такого ж музею, який існує сьогодні у Грузії.
"Нам, безперечно, треба дати обіцянку зробити це в Україні. Я розумію, що це буде нелегко..., певним силам це не сподобається, тому що їхня місія ніколи не була служінням українському народові", - сказав Віктор Ющенко, додавши, що заради онуків і правнуків такий музей необхідно створити.