Президент пропонує створити в Україні Музей радянської окупації

Президент України Віктор Ющенко висловив необхідність у створенні в Україні Музею радянської окупації.

Після відвідування Музею радянської окупації у Тбілісі, Ющенко в інтерв’ю журналістам зазначив, що він високо оцінив організацію роботи цього музею, його тематичні розділи. "За цими розділами можна читати українську історію, уявіть собі, якби ми про 20-і роки сказали сьогодні правду: починаючи від повстання у Полтавській області, закінчуючи Черкаською. У 20-30-ті роки скільки людей було знищено", - сказав Президент України, нагадавши журналістам про інші факти репресій проти українського народу.

"Я думаю, що ця сторінка не забута в українській історії, але вона є неадекватною сьогодні, викривлена, і не тільки у пам’яті, але, на жаль, і у державній політиці", - підкреслив український лідер. На його думку, усе це дає підстави для створення такого ж музею, який існує сьогодні у Грузії.

"Нам, безперечно, треба дати обіцянку зробити це в Україні. Я розумію, що це буде нелегко..., певним силам це не сподобається, тому що їхня місія ніколи не була служінням українському народові", - сказав Віктор Ющенко, додавши, що заради онуків і правнуків такий музей необхідно створити.