У Києві в червні зберуться українські і російські історики

У Києві в червні відбудеться засідання українсько-російської комісії істориків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Ми надамо регулярну підтримку активній діяльності українсько-російської змішаної комісії істориків», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, це передбачено угодою «Про першочергові заходи з розвитку науково-освітнього співробітництва на 2010-2012 роки», яку було підписано в рамках візиту Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА до України.

Міністр також уточнив, що ця комісія спробує розробити посібник для вчителів історії. «Ми спробуємо зробити навчальний посібник для вчителів історії, які будуть мати можливість ознайомитися з точкою зору офіційної історичної науки – Російської академії наук, і з точкою зору українських істориків Національної академії наук», - уточнив він.

«Посібник для вчителів історії може включати в себе будь-які дискусійні питання і різні точки зору, фрагменти документів, тому що вчителі історії – це люди з вищою освітою, які можуть аналізувати і порівнювати. Головна мета цього посібника – щоб він був толерантний і доброзичливий, і досвід в цьому є європейських країн, які робили такі спільні посібники для викладачів історії університетів і середніх шкіл», - зазначив Д.ТАБАЧНИК.

Міністр прогнозує, що такий посібник може бути підготовлений до жовтня-листопада 2010 року.