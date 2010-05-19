У столиці виступить засновник Deep Purple

У Києві 31 травня у Національному палаці "Україна" виступить Джон Лорд - засновник Deep Purple.

Як повідомили УНІАН організатори – концертне агентствоКОСТЯНТИН Д, українська публіка вперше побачить концерт Джона Лорда.

Зокрема, на сцені палацу “Україна” звучатимуть: легендарний орган Hummond, хіти Deep Purple і Concerto for Group and Orchestra. Разом із маестро, його рок-гуртом і вокалістами гратиме заслужений академічний симфонічний оркестр Національної радіокомпанії України (диригент - Дмитро ЛОГВИН).

«По-справжньому великих музикантів, що на ділі здійснили синтез європейської класичної музики і серйозних субстилів сучасної рок-музики, можна перерахувати по пальцях. І в цій справі, безумовно, пальму першості слід вручити Джону Лорду - піаністові, клавішнику і композиторові, якого мільйони меломанів у світі сприймають як музиканта - засновника одного з грандіозних рок-гуртів сучасності Deep Purple», - зазначили організатори.

Також у концертному агентстві КОСТЯНТИН Д процитували відповідь Джона Лорда на запитання “Чи правда, що партитура Concerto for Group and Orchestra була загублена?”. «Цілком вірно. Ми виявили, що вона зникла приблизно в 1993, коли збиралися зіграти концерт на 25-річчя гурту. Проблема була вирішена тільки до 1999 року, коли один з прихильників творчості Deep Purple узяв на себе відповідальність відтворити ноти за відеоматеріалами і студійними записами. Це був довгий і трудомісткий процес, над яким ми працювали разом. В результаті до 30-го дня народження групи ми знову змогли виконати цей твір разом з оркестром», - сказав Джон Лорд.