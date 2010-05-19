Едді Мерфі зніметься в третій частині Божевільного професора

Американський актор Едді Мерфі повернеться до ролі Шермана Клампа в третій частині комедії Божевільний професор.

Інформацію про зйомки Божевільного професора підтвердила компанія Universal, повідомляє портал EW.

Крім цього про продовження стрічки розповів виданню Access Hollywood сам Едді Мерфі. Він заявив, що деякі нариси сценарію, причому "досить смішні", вже є.

Неофіційна інформація про зйомки продовження Божевільного професора з`явилася ще в 2008 році, проте участь Мерфі в зйомках на той момент була під питанням.

Перший Божевільний професор вийшов на екрани в 1996 році і був римейком однойменної комедії 1963 року. Другий фільм з`явився в 2000 році.

Обидві стрічки мали касовий успіх: перший фільм зібрав у світовому прокаті $ 273 млн. при бюджеті в $ 54 млн., а другий - $ 166 млн. при $ 84-мільйонному бюджеті.

Нагадаємо, що Еді Мерфі є одним з найбільш високооплачуваних акторів і однією з найбільш переоцінених зірок Голівуду. А фільм Уяви собі (Imagine That) з його участю увійшов до п`ятірки найбільш провальних фільмів за останні п`ять років.