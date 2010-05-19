Елтон Джон обіцяє заспівати в Марокко

Британський поп-співак сер Елтон Джон стане хедлайнером музичного фестивалю Mawazine, що відбудеться 21-29 травня в столиці Марокко Рабаті. Як повідомляє Lenta.ruіз посиланням на Reuters, співак виступить на заході, незважаючи на протести з боку опозиційної політичної партії PJD, куди входять марокканські консерватори й релігійні ісламісти.

Зі слів одного з лідерів партії Мустафи Раміда, присутність на фестивалі Елтона Джона, що вихваляється своєю нетрадиційною сексуальною орієнтацією, нашкодить іміджу африканського королівства й згубно вплине на молоде покоління. Крім того, опозиціонери покритикували й сам захід, що, на їх думку, підриває ісламські цінності, заохочуючи сексуальну розбещеність і зловживання алкоголем.

У відповідь організатори фестивалю зазначили: "Елтон Джон є одним із кращих виконавців у світі. Його виступи завжди чудові й незвичайні, тому ми й запросили його на Mawazine. Приватне життя музиканта нас не обходить".

Фестиваль Mawazine проводиться під патронажем короля Мухаммеда з 2001 року. На захід запрошується велика кількість представників різних жанрів музики. В 2010-му серед інших на Mawazine виступлять Хуліо Іглесіас, Бі Бі Кінг, Карлос Сантана, Стінг, Thievery Corporation, Міка та інші.

Торік фестиваль закінчився трагічно: у тисняві на концерті марокканського співака Абдельазіза Статі загинули 11 осіб.