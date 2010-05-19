Французи знімуть фільм про Распутіна

Французи знімуть фільм про Григорія Распутіна під назвою Распутін-цілитель.

Про це повідомляє Lenta.ru.

Стрічка розповість про два роки з життя Распутіна при дворі Миколи II.

Режисером і сценаристом фільму виступить Розлін Бош, відома як автор сценарію до фільму Рідлі Скотта 1492: Завоювання раю. Бюджет стрічки складе $ 25 млн., повідомляє Variety.

Планується, що фільм буде знято спеціально для європейського прокату англійською мовою.

Продюсер фільму Ален Голдман заявив, що його залучив "приголомшливий історичний фон історії про Распутіна - найбільша держава того часу, Росія, на порозі революції, наближення якої царська родина просто не помічає."