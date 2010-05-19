Французи знімуть фільм про Распутіна
16:28, 19 травня 2010Культура
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Два роки при дворі Миколи II
Французи знімуть фільм про Григорія Распутіна під назвою Распутін-цілитель.
Про це повідомляє Lenta.ru.
Стрічка розповість про два роки з життя Распутіна при дворі Миколи II.
Режисером і сценаристом фільму виступить Розлін Бош, відома як автор сценарію до фільму Рідлі Скотта 1492: Завоювання раю. Бюджет стрічки складе $ 25 млн., повідомляє Variety.
Планується, що фільм буде знято спеціально для європейського прокату англійською мовою.
Продюсер фільму Ален Голдман заявив, що його залучив "приголомшливий історичний фон історії про Распутіна - найбільша держава того часу, Росія, на порозі революції, наближення якої царська родина просто не помічає."
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