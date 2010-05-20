Янукович у Луганську відкриє Палац щастя і пам'ятник Далю

Президент України Віктор Янукович у четвер, 20 травня, здійснить робочу поїздку в Луганську область.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської облдержадміністрації.

За даними ОДА, Президент візьме участь у розширеному засіданні регіонального комітету з економічних реформ.

Також очікується, що Янукович ознайомиться з ходом будівництва об`їзної дороги навколо міста Луганська (об`єкт фінансується з держбюджету), а також візьме участь у церемоніях відкриття Палацу щастя і пам`ятника Володимиру Далю на території Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.