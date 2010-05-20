На Google з'явилися тривимірні карти Києва

Компанія Google відкрила карти Києва в 3D форматі, повідомляє Корреспондент.net.

Наразі тривимірними в Google Maps є не всі об`єкти. Так, в 3D форматі показаний Майдан Незалежності, головні будівлі на вулиці Хрещатик, приміщення Палацу спорту і Республіканський стадіон.

Тривимірними також зображені мости, зелені насадження, пам`ятники архітектури.

Зі слів менеджера з розвитку бізнесу Google в Україні Дмитра Шоломка, раніше у користувачів була можливість додавати зображення в програмі Google Планета, а зараз ці зображення є і на Картах.

"Можливість додавати 3D зображення об`єктів на карти у програмі Google Планета Земля була у користувачів дуже давно. Зараз Google Планета Земля стала доступна з браузера в сервісі Карт, і всі об`єкти, які додавалися користувачами раніше на Землю, стали видимі і в Картах", - сказав Шоломко.

Нагадаємо, у квітні Google представила новий сервіс, що дає змогу переглядати карти пошукача в тривимірному форматі.