У Жовтих Водах новорічна ялинка простояла до середини травня

У Жовтих Водах Дніпропетровської області новорічна ялинка, встановлена ще в переддень 2010 року, простояла до середини травня.

Як пише Корреспондент із посиланням на Комсомольську правду в Україні, до дня міста, який відзначили днями, вже жовту ялинку вирішили прибрати.

Видання поцікавилося у Жовтоводській міськраді, чому новорічна ялинка простояла так довго. "Нічого у нас не стоїть! Здалася вам ця ялинка", - заявили у міськраді.

Тим не менше, за словами очевидців, з першим сонцем ще недавно зелена ялинка поступово почала всихати і жовтіти, притягуючи птахів вити гнізда.

*** Жовті Води - місто в Дніпропетровській області. Жовті Води - одне з наймолодших міст України. Отримало статус міста у 1957 році. Населення міста - 49,8 тисяч осіб.