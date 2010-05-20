У пам'ятників Києва можуть з'явитися опікуни

У кожного з ключових пам`яток Києва може з`явитися свій опікун. Він стежитиме за його станом, вкладатиме кошти в миття, полірування й інші роботи, а також прибиратиме територію навколо монумента, пише газета Сегодня.

Як пише видання, натомість, можливо, біля пам`ятника помістять табличку з ім`ям опікуна. Таку ідею нині розглядає влада.

"Ідея хороша, і законам це не суперечить", - сказав начальник главку охорони культурної спадщини Руслан Кухаренко.

За його словами, сьогодні допомоги потребує чимало пам`ятників.

"Потрібно провести капітальну реставрацію княгині Ольги на Михайлівській площі. Під дією дощів та суворої зими в пам`ятнику почалися серйозні процеси", - сказав Кухаренко.

Чиновник зазначив, що Монумент Незалежності, якому вже десять років, також вимагає серйозної копіткої роботи.

"Потрібно терміново герметизувати шви, що постраждали від опадів і снігу, зробити гідроізоляцію верхньої частини монумента", - наголосив він.

Крім цього, за словами Кухаренка, капітального ремонту потребує також пам`ятник Богдану Хмельницькому.

"Сліди від куль та осколків снарядів ще часів громадянської та Великої Вітчизняної воєн поступово руйнують скульптуру. Десять років тому її реставрували, оновили постамент, поміняли перо на гетьманській шапці. Але вона потребує серйозної реставрації", - сказав Кухаренко.

Відомі люди поставилися до ідеї опікунства нормально.

"Я не проти. Але не бачу поки що, кого саме готовий взяти під опіку. Якби у нас на площі стояв Сальвадор Далі - з дорогою душею. А всіх інших під крило, на мій погляд, повинні взяти їх шанувальники: Ватутіна - комуністи, Ольгу та Володимира - церква", - сказав художник Сергій Поярков.

Як повідомлялося раніше, незабаром на площах Києва з`являться нові пам`ятники. Столична мерія оголосила конкурс на найкращі міські скульптури Київ - образ майбутнього.