Табачник уклав контракт з Вакарчуком

Міністерство освіти і науки України уклало контракт з Іваном Вакарчуком на посаду ректора Львівського національного університету ім. І. Франка. Як повідомляє ЗІК, І.Вакарчук учора був у Міністерстві освіти і науки.

5 травня Міносвіти повідомило, що Кабмін погодив Міністерству освіти і науки України кандидатуру Івана Вакарчука на посаду ректора ЛНУ ім. І. Франка.

Нагадаємо, 25 березня 2010 року відбулася конференція трудового колективу ЛНУ ім. І. Франка щодо голосування та рекомендації Міністерству освіти і науки кандидатури на посаду ректора університету. За підсумками таємного голосування міністерству було рекомендовано для затвердження на посаді ректора університету Івана Вакарчука – доктора фізико-математичних наук, професора, який набрав 87,1% голосів делегатів конференції трудового колективу