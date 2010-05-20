Меладзе кидається камінням у журналістів?

Російський співак Валерій Меладзе опинився в центрі скандалу. Як заявляє видання "Life Showbiz", артист кинув камінь у машину, в якій перебувала вагітна київська журналістка.

Інцидент нібито стався на початку цього тижня, коли виконавець їхав з аеропорту Бориспіль у заміський будинок свого брата Костянтина Меладзе.

За автомобілем Валерія їхало авто журналістів одного з видань. Співак одразу ж помітив "хвіст" і зупинив своє авто на узбіччі.

Вийшовши з машини, Меладзе почав кричати і навіть кинув величенький камінь у автомобіль журналістів. Артист й гадки не мав, що у салоні автівки знаходиться журналістка на шостому місяці вагітності.

"Він вийшов з себе, кричав і багато матюкався на адресу газети", - розповіла працівниця пера, яка незабаром стане мамою.

Журналістка вирішила отримати пояснення від Меладзе, підійшовши до нього на одному з концертів. Однак співак знову був налаштований не надто дружелюбно.

"Як би в мене була пушка, я б з неї вистрелив. Шкода, що я не попав камінням", - відрізав Валерій, не дивлячись на співрозмовницю.

Та щойно Меладзе побачив, що журналістка вагітна, як одразу змінив тон.

"Вибачте мене, вибачте", - сказав він жінці.

До слова, Валерій Меладзе не єдиний російський артист, який вступає у конфлікт з журналістами. Так, найбільшим "асом" у цій сфері є Філіп Кіркоров.

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