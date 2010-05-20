Ківалову і Колесніченку продовжує допікати українська мова

Депутати від Партії регіонів Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко запропонували дозволити використання російської мови в судочинстві.

Голова комітету з питань правосуддя Сергій Ківалов і голова підкомітету з питань звільнення суддів та реагування на порушення законодавства в сфері правосуддя Володимир Колесніченко зареєстрували у Верховній Раді законопроект N 1074 Про внесення змін до закону Української РСР Про мови в Українській РСР (щодо мови судочинства) ".

Автори документа пропонують доповнити статтю про мову судочинства новою нормою: Судочинство здійснюється українською або, за згодою сторін, російською мовою.

"Положення закону Української РСР "Про мови в Українській РСР " фактично ставлять захист прав у суді в залежність від володіння українською мовою", - вважають автори законопроекту.

Перший заступник голови комітету з питань правосуддя Юрій Кармазін (НУ-НС) законопроект не підтримав.

"Цей документ популістський і не до кінця осмислений", - заявив він.

Депутат зазначив, що чинне законодавство дозволяє використовувати мови національних меншин у судах, розташованих у місцях компактного проживання громадян цих національностей, проте всі рішення судів повинні бути написані державною мовою.

"Фактично це узаконення російської мови як другої державної неконституційним шляхом", - сказав Кармазін.

"Цей законопроект ні в явній, ні у прихованій формі не надає російській мові статус державної, а тільки визначає межі та порядок її використання в судових інстанціях на території України", - парирували автори законопроекту.

Раніше Ківалов і Колесніченко зареєстрували законопроект "Про внесення змін до закону "Про статус суддів", відповідно до якого кандидат на посаду судді в обов'язковому порядку повинен володіти російською мовою.

Gazeta.ua