«Гайдамаки» зіграють на найбільшому фестивалі країн Балтії

26 червня український гурт Гайдамаки» вийдуть на сцену найбільшого фестивалю музики та мистецтв у країнах Балтії – «Be2gether» («Будемо разом»).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі гурту.

Фестиваль проходить у Литві на історичних землях замку Норвілішкес в унікальних за своєю природою околицях містечка Дєвянішкес. Саме звідси беруть початок п’ять старовинних доріг, що ведуть у Вільнюс. Три сцени, на яких звучить рок, world music, електронна та альтернативна музика розміщені всього в 50 метрах від кордону з Білоруссю – кордон огинає фестивальну територію, а під час проведення «Be2gether» і взагалі майже стирається.

Крім музики, фестиваль насичений спортивними змаганнями з боссаболу, роботою творчих майстерень, кінопоказами під відкритим небом.

У різний час на сценах «Be2gether» виступали «Zdob Si Zdub», «Gogol Bordello», «Groove Armada», Tricky, «Morcheeba», «Ляпис Трубецкой».

Минулого року фестиваль було включено до списку заходів програми «Вільнюс – культурна столиця Європи 2009», і частина коштів, зібраних за продаж квитків, була передана на гуманітарну допомогу.

Цього року «Be2gether» відбудеться вчетверте – разом з «Гайдамаками» на його сценах гратимуть гурти з Великобританії, Данії, Австралії, Литви, Росії, Білорусі, Австрії, зібравши разом тисячі людей з усього світу.