У Парижі викрали картини на півмільярда євро

13:55, 20 травня 2010
Культура
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Пікассо, Матісс, Модільяні,..

Невідомі викрали п`ять картин Пабло Пікассо, Анрі Матісса та інших відомих художників у ніч на четвер в галереї мистецтва в Парижі, вартість викраденого досягає 500 мільйонів євро, передає радіостанція France Info.

Грабіжники зламали замок залізної огорожі й вирізали скло в Національному музеї сучасного мистецтва. Адміністрація виявила втрату близько 07.00 (89.00 київс.).

Розслідування веде бригада по боротьбі з організованою злочинністю.

Серед викраденого: "Голуби з зеленим горошком" (Le pigeon aux petits pois) 1911 року Пікассо, "Пастораль" (La pastorale) Анрі Матісса, "Олива поблизу Естака" (L`olivier pres de l`Estaque) Жоржа Браку, "Жінка з віялом" (La femme а l`eventail) Амедео Модільяні, "Натюрморт зі свічниками" (Nature morte aux chandeliers) Фернана Леже.

Бригада по боротьбі з організованою злочинністю почала розслідування пограбування. За попередніми оцінками, вартість награбованого досягає півмільярда євро, але точніші дані музей надасть пізніше.

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