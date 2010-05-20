Ініціаторам пам’ятника Сталіну радять з’їздити на Соловки

Колишній голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО порадив ініціаторам встановлення пам’ятника Йосипу Сталіну у Запоріжжі з’їздити на Соловки.

Про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи події навколо становлення пам’ятника Сталіну в Запоріжжі.

“Я би порадив цим ініціаторам встановлення пам’ятника Сталіну з’їздити на Соловки і пожити хоча б добу саме в тих місцях, де мільйони і мільйони і українців, і росіян і євреїв закінчили своє життя в голоді і репресіях. І коли ти з’являєшся по інший бік колючого дроту саме в тих місцях, куди під керівництвом цієї людини – якщо її можна так назвати – спрямовувалися репресії і висилалися мирні люди, тоді зовсім по іншому дивишся на реальність”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також зауважив, що у Запоріжжі є чимало громадських організацій, які мають активну позицію і дають зрозуміти авторам такої ініціативи, що це є антилюдська акція, яка не відповідає поглядам більшості жителів “славетного місті Запоріжжя”.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня у Запоріжжі за ініціативи обкому КПУ було відкрито триметровий пам`ятник Й.Сталіну. Сталін зображений у військовій формі з Зіркою Героя.