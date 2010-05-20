Жерар Депардьє зіграє Распутіна

Жерар Депардьє зіграє Григорія Распутіна в російсько-французькому телевізійному фільмі "Распутін". Про це розповіла Variety Олена Дюффорт – рекламний агент компанії B-Tween, яка займається виробництвом картини. Раніше Депардьє не раз заявляв у інтерв`ю, що завжди мріяв зіграти Распутіна.

Крім B-Tween, у створенні нового фільму беруть участь "Мосфільм" і державне телебачення Франції France Televisions. Бюджет проекту складає близько 12 мільйонів доларів, зйомки планується почати в грудні 2010 року в Санкт-Петербурзі. Підкреслюється, що не дивлячись на орієнтацію "Распутіна" на телебачення, в майбутньому можна чекати версію для великого екрану.

Сюжет 100-хвилинної картини будується навколо останніх двох років життя Распутіна (1915-1916 роки) – часу, коли старик був вхожий в оточення російського імператора Миколи II.

Зовсім недавно стало відомо, що в розробці знаходиться ще один фільм про Григорія Распутіна – сценаристка фільму Рідлі Скотта "1492: Завоювання раю" Розлін Бош виступить як режисер фільму "Распутін-цілитель". Картина з бюджетом у 25 мільйонів доларів робиться англійською мовою і з прицілом на світовий прокат.

Lenta.ru