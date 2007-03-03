Ющенко нагородив Анну Безулик і Марічку Бурмаку орденами Княгині Ольги

У п`ятницю, 2 березня, Президент України Віктор Ющенко у зв`язку з наближенням Міжнародного жіночого дня видав указ про присвоєння державних нагород, повідомила прес-служба глави держави.

За документом, за вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток України, активну громадську діяльність, багаторічну сумлінну роботу орденами Княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджені співачка Мрічка Бурмака популярна телеведуча “студії 1+1” Анна Безулик.

Анна Безулик закінчила механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Шевченка. З 1990 року почала працювати ведучою програми "Гарт" у Молодіжній редакції Державної телекомпанії України. З 1992 року працювала на експериментальному каналі УТ-3 у програмах "Віннер", "Ридикюль", "Круті новини". Була ведучою, журналістом, готувала інформаційні матеріали. З 1995 року - ведуча каналу УТ-2. На каналі "1+1" працює з 1997 року. Автор і ведуча програм, а згодом і шеф-редактор програми "Сніданок з "1+1". Ведуча телевізійних політичних дебатів 2002 року. З 2002 року - автор й ведуча програми "Я так думаю".

Українська співачка Марія Бурмака випустила свій перший компакт-диск під назвою "Марія" на початку 90-х. У 1997році Бурмака спробувала себе і як телеведуча, їй належать телепроекти "КІН", "Хто там", ранкова програма "Чайник" у прямому ефірі каналу “СТБ”. Наступними альбомами стали "Залишається надія , "Знову люблю"(2000), МІА (2001) та різдв’яний альбом “Із янголом на плечі” (2002).