Білоруський десант висадився в Україні (фоторепортаж)
І не з пустими руками... Відтепер відвідувачі книгарень зможуть побачити, погортати і придбати білоруські книжки... Проект охопить 5 міст...
В рамках фестивалю "Білоруська весна-2010" в Україні тривають презентації спільного проекту Білоруського ПЕН-центру, книгарні "Логвінаў", мережі українських книгарень "Є" та творчої ініціативи "Білоруський десант", який отримав назву "Білоруська поличка".
Мета проекту – налагодити реалізацію книг незалежних білоруських видавництв, котрі займаються виданням сучасної літератури білоруською мовою, надати можливість українському читачеві ознайомитися з найцікавішими і найуспішнішими творами білоруських авторів останніх років.
Відтепер відвідувачі книгарень "Є" зможуть побачити, погортати і придбати художні та публіцистичні видання, котрі побачили світ у 2008-2010 роках у незалежних видавництвах "Логвінаў", "Галіяфы", "Медысонт", серії книг "Кнігарня "Нашай Нівы", "Гелерэя Б", "Кнігарня Пісьменніка", культурулогічного журналу "pARTisan".
Серед представлених у проекті авторів – відомі і читані, як у Білорусі так і за її межами філософ Валянцін Акудовіч, письменники Альгерд Бахаревіч, Зміцер Вішньоу, Адам Глобус, Уладзімір Някляєу, Ігар Бабкоу, та інші.
Проект охопить 5 міст Київ, Харків, Львів, Чернівці та Івано-Франківськ.
Фото з київської презентації
|Один із організаторів фестивалю, Ілько Гладштейн
|У столиці "Білоруський десант" висадився у складі поетів Андрея Адамовіча, Сяргея Прилуцького...
|і Віталя Рижкова
|Почесний президент "Ўнутранай Беларусі" відкриває "Білоруську поличку"
|"Телеміст" із Мінськом. На прямому зв`язку - письменник Павал Касьцюкевіч
|Презентація скандально-відомого альманаху еротично-літературного змісту "Канец словаў"
|Фотосесія
Подальший маршрут “Білоруського десанту”:20 травня, 16-00, Чернівці, кнігарня "Букініст". Гість - Уладзімір Арлоу
22 травня, 19:00, Івано-Франківськ, книгарня “Є”- Андрей Хадановіч, Барис Пятровіч.
23 травня, 18-00, Івано-Франківськ, книгарня “Є” - Сяргей Прилуцький (Пістончик)
23 травня. 16-00, Львів, книгарня “Є” - Андрей Хадановіч, Барис Пятровіч
Фото - Тетяни Давиденко