Білоруський десант висадився в Україні (фоторепортаж)

В рамках фестивалю "Білоруська весна-2010" в Україні тривають презентації спільного проекту Білоруського ПЕН-центру, книгарні "Логвінаў", мережі українських книгарень "Є" та творчої ініціативи "Білоруський десант", який отримав назву "Білоруська поличка".

Мета проекту – налагодити реалізацію книг незалежних білоруських видавництв, котрі займаються виданням сучасної літератури білоруською мовою, надати можливість українському читачеві ознайомитися з найцікавішими і найуспішнішими творами білоруських авторів останніх років.

Відтепер відвідувачі книгарень "Є" зможуть побачити, погортати і придбати художні та публіцистичні видання, котрі побачили світ у 2008-2010 роках у незалежних видавництвах "Логвінаў", "Галіяфы", "Медысонт", серії книг "Кнігарня "Нашай Нівы", "Гелерэя Б", "Кнігарня Пісьменніка", культурулогічного журналу "pARTisan".

Серед представлених у проекті авторів – відомі і читані, як у Білорусі так і за її межами філософ Валянцін Акудовіч, письменники Альгерд Бахаревіч, Зміцер Вішньоу, Адам Глобус, Уладзімір Някляєу, Ігар Бабкоу, та інші.

Проект охопить 5 міст Київ, Харків, Львів, Чернівці та Івано-Франківськ.

Фото з київської презентації

Подальший маршрут “Білоруського десанту”: 20 травня, 16-00, Чернівці, кнігарня "Букініст". Гість - Уладзімір Арлоу

22 травня, 19:00, Івано-Франківськ, книгарня “Є”- Андрей Хадановіч, Барис Пятровіч.

23 травня, 18-00, Івано-Франківськ, книгарня “Є” - Сяргей Прилуцький (Пістончик)

23 травня. 16-00, Львів, книгарня “Є” - Андрей Хадановіч, Барис Пятровіч

Фото - Тетяни Давиденко