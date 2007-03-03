У Грузії відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку

Президенти Грузії і України Михайло Саакашвілі і Віктор Ющенко у п`ятницю в центрі Тбілісі відкрили пам`ятник українському поетові Тарасу Шевченку.

На церемонії відкриття Михайло Саакашвілі прочитав один з віршів Шевченка українською мовою.

Відкриттю пам`ятника передувала церемонія покладання вінків до Меморіалу полеглих у боротьбі за територіальну цілісність Грузії на площі Героїв у Тбілісі. У церемонії покладання вінків взяли участь глави двох держав.

Відкриття пам`ятника відбулося у ході візиту Ющенка до Грузії і в рамках розширених українсько-грузинських переговорів.