У Грузії відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку
09:51, 03 березня 2007Культура
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Саакашвілі прочитав вірш Шевченка українською мовою
Президенти Грузії і України Михайло Саакашвілі і Віктор Ющенко у п`ятницю в центрі Тбілісі відкрили пам`ятник українському поетові Тарасу Шевченку.
На церемонії відкриття Михайло Саакашвілі прочитав один з віршів Шевченка українською мовою.
Відкриттю пам`ятника передувала церемонія покладання вінків до Меморіалу полеглих у боротьбі за територіальну цілісність Грузії на площі Героїв у Тбілісі. У церемонії покладання вінків взяли участь глави двох держав.
Відкриття пам`ятника відбулося у ході візиту Ющенка до Грузії і в рамках розширених українсько-грузинських переговорів.
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