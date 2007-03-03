У Івано-Франківському клубі-кафе “Химера” стартував мистецько-літературний сезон

1 березня виступом джаз-групи “Шоколад” зі Львова в Івано-Франківському клубі-кафе “Химера” розпочався весняний мистецько-літературний сезон, повідомляє ZIK . У березневих літературних планах “Химери” - творча зустріч зі знаменитим земляком Юрієм Андруховичем, презентація книжки Любка Дереша “Намір”, нового роману Василя Кожелянка “Третє поле”, а також фотоальбому Тараса Яковина “Івано-Франківськ”.

У квітні “Химера” очікує на Віктора Неборака, Олега Ущенка та гостей-літераторів з Польщі.

У травні планується виступ Тараса Прохаська з його новим романом, Ярослава Грицака, Володимира Діброву (Гарвард) і представників молоді: Галини Карпи і Любка Литвинчука. Окрім літературно-музичних презентацій, у “Химері” організовуються щомісячні виставки місцевих колекціонерів і гостей краю, а також діє кіноклуб неформатного кіно “Куб”.