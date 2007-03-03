Видавництво “Факт” відсвяткувало десятиліття успішної діяльності

Наприкінці лютого київське видавництво “Факт” відзначало десяту річницю своєї книговидавничої діяльності. І хоча 10 років – термін невеликий, але, зважаючи, що самостійна Україна також є не набагато старшою, у видавництві вже є значні досягнення, а попереду – ще більше перспектив.

Нещодавно видавництво “Факт” стало лауреатом Всеукраїнського книжкового рейтингу “Книжка року-2007”, який уже увосьме в Україні проводить журнал “Книжник-reviev”, отримавши дві нагороди у щорічних номінаціях і спеціальну нагороду за найкращу серію, якою стала „Висока полиця”.

З нагоди 10-тої річниці видавництва “Факт” і заходів, які мали відбутися у Київському міському будинку вчителя, попереднього дня, 26 лютого, в інформаційній агенції УНІАН відбулася прес-конференція. Модератором конференції був головний редактор видавництва Леонід Фінкельштейн, який окреслив вплив “Факту” на 10-річчя української книги і відкрив таємницю складових успіху видавництва. Головний редактор часопису “Київська Русь” Дмитро Стус у своєму виступі у рамках прес-конференції акцентував увагу на плідній співпраці часопису та видавництва. Директор видавництва “Смолоскип” Ростислав Семків свій виступ зосередив на взаємоопікуванні долею авторів двох видавництв, адже велика кількість дебютантів конкурсу “Смолоскипу” стають надалі авторами видавництва “Факт”.

Друга, урочиста частина святкування десятиріччя видавництва “Факт” у формі talk-перформансу під назвою “10 років української книжки…” відбулася 27 лютого у Київському міському будинку вчителя.

Привітати винуватців свята прийшли видатні письменники, поети і науковці. У дискусії, присвяченій актуальному стану українського книговидання та ролі, яку в ньому відіграють винуватці свята, взяли участь голова Нацради з питань радіомовлення та телебачення, письменник, журналіст Віталій Шевченко, поет, віце-президент Асоціації українських письменників, лауреат Шевченківської премії Тарас Федюк, Богдан Бойчук, письменник Богдан Жолдак, мемуарист, член Нью-Йоркської групи Богдан Бойчук, поет молодого покоління Богдан Горобчик, Леонід і Сашко Ушкалови та інші.

Окремі серії “Висока полиця”, “Текст+контекст” та “Exceptis excipiendis” представляли автори та упорядники цих серій: доктор філологічних наук, лауреат Шевченківської премії Віра Агєєва, перекладач, доктор фізико-математичних наук Максим Стріха та завідувачка редакцією видавництва Олена Шарговська.

Вечір завершив виступ письменниці Оксани Забужко.

Гості святкування мали нагоду взяти участь у безпрограшній лотереї, призами якої були книжки видавництва “Факт”. Кільком із них навіть пощастило виграти найсвіжіше видання, яке ще не з’явилось на полицях книгарень – збірку “Цілодобово” молодих поетів Богдана-Олега Горобчика, Павла Коропчука та Олега Коцарєва.

“Факт” — одне з небагатьох видавництв, які працюють з україномовною літературою, намагаються вирішувати стратегічні питання розвитку української книжки та української культури. Залишається їм побажати і надалі з успіхом продовжувати справу, за яку взялися, відкривати Україні нові імена молодих поетів і відсвяткувати ще не одну річницю у колі друзів