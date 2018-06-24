“Шрек назавжди” без щасливого кінця

Альтернативна реальність дозволить глядачу по-іншому побачити старих героїв: слугуючого відьмам Віслюка, Кота в Чоботях, який комічно розтовстів і продав свою шпагу. Фіону, яка так і не дочекавшись свого принца, втекла з вежі... Рецензія

Ось і добігла свого кінця чарівна епопея про зеленого людожера Шрека. За дев’ять років студія DreamWorks встигла випустити чотири частини “Шрека” та ще кілька ТБ-версій на кшталт “Караоке-вечірка Шрека на болоті”. Дев’ять років глядачі з нетерпінням чекали нових балачок Віслюка, нових пісень Кота в Чоботях, нових неприємностей в Далекому-далекому-королівстві, які б Шрек та Фіона вирішували з трохи незграбною мужністю.

“Шрек назавжди”, мабуть, єдиний мультфільм, що взявся розвінчати міф “І жили вони довго і щасливо...”. Дія нової частини переносить нас на болото щасливої родини Шрека та Фіони, де вони доглядають своїх трьох маленьких дітей, розважаються зі старими друзями й “живуть довго та щасливо”. Щоправда, Шрека такий хід подій починає втомлювати, і він ладен проміняти прозаїчне щастя на колишні огрські витівки: залякування селян, безчинства в лісі та горду самітність справжнього чудовиська, яким він колись був.

Тож, зустрівши лихого Румпельштільцхена, у якого, до речі, з нічого не підозрюючим Шреком були давні рахунки, герой заключає з ним магічну угоду – день, де він зможе бути самим собою в обмін на будь-який інший день, який захоче забрати маг. Румпель обирає день народження Шрека. Це й призводить до того, що в новій реальності чарівник стає королем, Фіону з вежі ніхто не рятує, а всі друзі Шрека просто його не впізнають, бо досі він тут навіть не народжувався.

Альтернативна реальність дозволить глядачу по-іншому побачити старих героїв: прислуговуючого відьмам Віслюка, Кота в Чоботях, що комічно розтовстів і продав свою шпагу, вирішивши, що дуелі – це справді небезпечно. Фіону, яка так і не дочекавшись свого принца, втекла з вежі... Четверта частина зовсім не виглядає висмоктаною з пальця. Вона є логічним (наскільки це можливо, у жанрі анімації) наслідком усіх попередніх подій.

А сама мораль мультфільму досить проста: лише втрачаючи щось дійсно дороге нам, ми починаємо розуміти всю його вагомість у нашому житті. Як сказав сам Шрек, звертаючись до Фіони: “Гадав, що це я врятував тебе з вежі, але ж насправді це ти врятувала мене”.

Попередні три частини тішили глядачів своїм гумором і зворушливими сценами, і “Шрек назавжди” – не виключення. Тут можна сміятись крізь сльози, але все ж конфліктності в новій частині більше, ніж у попередніх.

Вражає і організованість акторів, що озвучували головних героїв – з 2001 року їх склад залишається незмінним: Майк Маєрс, Камерон Діаз, Едді Мерфі, Антоніо Бандерос, Джулі Ендрюс, Ларрі Кінг і Джон Кліз так само дарують свої голоси анімаційним персонажам “Шрека”.

Варто додати, що український дубляж, як завжди, на висоті – навіть у порівнянні з російськомовними трейлерами україномовні переклади звучать надзвичайно колоритно, що надає персонажам особливого шарму. Можливо, наступного разу і так накоївший чудес Табачник, перш ніж приймати рішення про “страту” українського дубляжу, порівняє його якість і точність з російським. Або ж навіть просто послухає дітей, що виходячи з кінотеатрів цитують запалі в душу фрази, які ваблять їх не лише змістом, але і звучанням.

Разом з головними героями ми перегортаємо останню сторінку останньої глави чарівної і зворушливої казки “Шрек”. 9 років сміху, іноді навіть реготу, сліз, гарних саундтреків і чарівних персонажів... Але не варто прощатись з усіма героями – режисери все ж приготували глядачам сюрприз. У листопаді 2011 року на екрани вийде спін-офф “Шрека” про пригоди Кота у чоботях, вирушаючого в подорож, щоб викрасти гуску, що несе золоті яйця.

Катерина Зінов’єва