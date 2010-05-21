Паризький злодій працював сам

Паризький Музей сучасного мистецтва обікрав злодій-одинак, заявили на прес-конференції представники влади. Їхні слова передає AFP. Злочинець пробрався в приміщення музею і виніс п`ять картин, серед яких, – роботи Пікассо і Матісса.

The Guardian уточнює, що злодій був знятий камерами спостереження. Злочин було виявлено близько 7 ранку за місцевим часом. Одне з вікон музею опинилося розбито; крім того, було зламано навісний замок. Злочинець акуратно вийняв полотна з рам, а не вирізав їх. Після того, як виявили крадіжку експонатів, музей опечатали.

Крім того, стало відомо, що викрадені твори всі разом оцінені в 90-100 мільйонів євро, а не в 500 мільйонів, як раніше повідомлялинеофіційні джерела в паризькому суді. Якби вкрадені цінності й насправді коштували 500 мільйонів євро, то злочин став би найбільшою музейною крадіжкою в історії, перекривши пограбуванню американського Музею Ізабелли Стюарт Гарднер. У 1990 році він позбувся 13 картин, зокрема, Мане, Дега та Рембрандта.

Раніше стало відомо, які картини були викрадені з паризького Музею сучасного мистецтва: це "Голуб із зеленим горошком" Пабло Пікассо, "Пастораль" Анрі Матісса, "Олива поблизу Естака" Жоржа Браку, "Жінка з віялом" Амедео Модільяні і "Натюрморт з свічниками" Фернана Леже. Журналісти зазначають, що ці роботи настільки добре відомі, що продати їх на відкритому ринку неможливо. Ймовірно, злодій працював за замовленням.

Lenta.ru