Голлівуд писатиме сценарій кінострічки про УПА

Голлівудські сценаристи зацікавилися українською книгою “Гурби: квітень 1944 року”, яка вийшла друком завдяки українцю Віктору Матчуку, повідомляє ZIK.

Як повідомили у прес-службі Рівненської ОДА, 1 березня, одному з авторів праці Ігорю Марчуку, телефонували сценаристи з США з проханням консультувати їх під час написання сценарію одинадцятисерійної кінострічки про УПА, фіналом якої стане бій в урочищі Гурби.

Книга “Гурби: квітень 1944 року”, перевидавалася уже тричі проте, найвдалішою і найповнішою вважається примірник за авторства істориків Ігоря Марчука та Олега Тищенка.

У квітні 1944 року в урочищі Гурби, що на Здолбунівщині Рівненської області, відбувся великий вирішальний бій між військами НКВС і вояками УПА. Очевидці стверджують, що сюди була стягнена велика кількість важкої артилерії, були задіяні навіть танки.