Мік Джаггер хоче легалізувати марихуану

66-річний вокаліст "The Rolling Stones " Мік Джаггер пропонує спробувати тимчасово легалізувати марихуану.

Про це він заявив на шоу Ларрі Кінга в ефірі "CNN", пише "The Daily Telegraph".

У якості полігону для експерименту Джаггер пропонує обмежитись поки що територією острова Мен та "подивитися, що буде".

На думку музиканта, це рішення могло б зарадити тяжкій злочинності та насильству, що пов`язані із наркоторгівлею.

Мік упевнений, що молодь все одно експериментуватиме із наркотиками, попри очевидні негативні побічні ефекти.

"Здається, в людей є певна схильність до того, аби приймати наркотики в тій чи іншій формі... Я гадаю, ви маєте прийняти це як даність", - запевняє рокер.

Як відомо, у 1960-их роках сам Джаггер мав проблеми через зберігання наркотичних речовин, проте зараз веде здоровий спосіб життя.

Нагадаємо, у квітні цього року британський співак Стінг також публічно закликав легалізувати марихуану.

Одержані від цього кошти, на його думку, можна було б скерувати на боротьбу з бідністю, тяжкою злочинністю та глобальним потеплінням.

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