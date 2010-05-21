Сьогодні День Іоанна Богослова

Сьогодні православна церква відзначає День апостола і євангеліста Іоанна Богослова.

Його вважають покровителем авторів, редакторів і видавців.

Святкування Дня святого апостола Іоанна Богослова встановлене церквою в пам`ять про щорічне сходження цього дня на місці його поховання дуже тонкого рожевого праху, який віруючі збирають для зцілення від хвороб.

Апостол Іоанн Богослов – автор "Одкровення Іоанна Богослова".

Згідно з церковним писанням, Іоанн Богослов зі своїм старшим братом Іаковом був прикликаний Господом до число Своїх обраних учнів. Апостола Іоанна особливо любив Господь – він був одним з трьох учнів, яких Христос особливо наблизив до Себе. Під час Таємної Вечері Іоанн лежав поряд з Господом, і, керуючись знаком апостола Петра, схилився на груди Рятівника і запитав Його про ім`я зрадника. Біля підніжжя Хреста він був усиновлений Божою Матір`ю, і з того часу як люблячий син піклувався про Неї аж до Її Першої Пречистої, нікуди не відлучаючись з Єрусалиму.

У своїх писаннях Іоанн Богослов акцентує увагу на проявах невисловлюваної любові Бога до світу і людини. Основна думка писань апостола зводиться до поняття, що Бог є Любов. І сам він постійно закликає учнів до взаємної любові.

Дата народження апостола Іоанна історії невідома, помер Іоанн Богослов в 101 році нової ери.

Окрім письменників, редакторів, видавців, друкарів своїм покровителем його вважають продавці книг і працівники паперової промисловості.

У День Іоанна Богослова наші предки зустрічали перехожих на перехрестях, ділилися з ними обітницьким пирогом, який спеціально для цього випадку пекли господині.

Зустріч з бідняком зважала щастям, милістю Божою.

За погодними прикметами, якщо у день Івана дощі, грибів влітку буде багато.

У православному календарі у День пам`яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова іменини у Івана, Арсенія і Адріана.