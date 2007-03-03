Про Володимира Івасюка зняли фільм

У неділю, 4 березня, у Чернівцях відбудеться презентація нового документального фільму про Володимира Івасюка, приурочена до 58-ї річниці з дня народження відомого композитора.

Через кілька днів його презентують у Львові, а у середині березня фільм покаже і Перший національний телеканал, повідомляє львівська газета “Високий Замок”.

Автором документального фільму, який називатиметься “Володимир Івасюк. Моє життя – обірвана струна” став заслужений артист України Василь Ілащук, режисерами – Сергій Сотниченко і Тарас Ткаченко.

“Фільм розпочинається зі смерті Івасюка, – розповідає Василь Ілащук. – А вже потім йде розповідь про його дитинство, юність, творчість. Не можу сказати, що ми відкриємо українському глядачеві щось нове про відомого композитора, але, сподіваюся, стрічка буде цікавою”.

Робота над проектом розпочалася восени. Протягом кількох місяців зйомки відбувалися у Кіцмані, Чернівцях, Львові. Крім цього, у кадрах можна буде побачити і мальовничі Карпати, куди так часто любив їздити Володимир.

Своїми спогадами про брата у фільмі діляться його сестри – Галина та Оксана, а також – друзі Івасюка, серед яких Левко Дутківський, Юрій Рибчинський та інші.