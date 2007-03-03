відбудеться прес-конференція на тему: “Ні Євросердючці: початок радикальних дій”

7 березня о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Ні Євросердючці: початок радикальних дій”. Учасники: програмний директор радіостанції “Європа FM” Олександр Лірчук, продюсер ранкового шоу “Європа камеді FM” Юлія Владіна, головний режисер Творчого Об’єднання “Чорний квадрат” Анатолій Нейолов, актор ТО “Чорний квадрат” Олексій Курилко, актриса ТО “Чорний квадрат” Наталія Казанцева (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter