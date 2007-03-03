в УНІАН відбудеться прес-конференція про деталі проведення відбіркового туру “Нова хвиля-2007”

6 березня о 14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція про деталі проведення національного відбіркового туру Міжнародного конкурсу молодих виконавців популярної музики “Нова хвиля-2007”, яку проведе продюсерський центр “DK Music production” - ексклюзивний представник проведення національного відбіркового туру в Україні конкурсу “Нова хвиля”. 6-й Міжнародний конкурс молодих виконавців популярної музики “Нова хвиля – 2007” відбудеться влітку 2007 року в Києві (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 537-34-16; e-mail: info@screenmedia.com.ua Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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