Стрічка «Щастя моє» не посунула лідерів Канського фестивалю

Українській стрічці «Щастя моє» режисера Сергія ЛОЗНИЦІ не вдалося пробитися до групи лідерів 63-го фестивалю у Каннах. Як повідомляє Комсомольська правда в Україні, фільм посів десяте місце в рейтингу, опублікованому сьогодні журналом «Скрін» Картина отримала 2,1 балу.

Лідером цього рейтингу залишається стрічка британського режисера Майкла ЛІ «Ще рік» - 3,4 бали. На другій і третій позиції - картина французького режисера Ксав’є БОВУА «Про богів і людей» - 3,1 балу і фільм французького майстра Бертрана ТАВЕРНЬЄ «Принцеса де Монпансьє».

Не мала успіху картина ЛОЗНИЦІ і у франкомовних кіновидань. Рейтинг журналу «Фільм франсе» дав їй передостаннє 11-е місце. Лідерство в цьому рейтингу як і раніше зберігають картина Бертрана ТАВЕРНЬЄ «Принцеса де Монпансьє», на другій позиції - фільм Олехандро ГОНСАЛЕСА Іньярріту «КрасАта».

Не увійшла до групи лідерів представлена у минулий вівторок картина південнокорейського режисера Лі Чан ДОНУ «Поезія». У рейтингу «Скрін» вона зайняла 8-е місце, а «Фільм франсе» - сьоме.