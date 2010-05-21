У Литві зліплять найбільшого Майкла Джексона з піску

У литовському місті Каунас створять найбільшу піщану скульптуру американського поп-співака Майкла Джексона.

Скульптура короля поп-музики стане центральним об`єктом фестивалю піщаних скульптур Olialia Sunset Sand 2010, що почнеться 22 травня.

"Скульптура Джексона сягатиме шести метрів у висоту й стане найвищою піщаною скульптурою Майкла Джексона у світі", - повідомляють організатори фестивалю.

Крім цього, під час фестивалю в Каунасі створять 15 витворів мистецтва висотою від 2 до 6 метрів. На їх виготовлення піде понад 500 тонн, або більш як 10 залізничних вагонів піску.

Скульптори збираються побудувати піщану Статую Свободи, моделі литовського Тракайського замку, Ейфелевої й Пізанської веж, виліпити героїв мультфільму Шрек, динозаврів, статуї відомих людей.

Одна зі скульптур буде присвячена легендарному баскетболістові Литви, президентові баскетбольного клубу Жальгіріс Арвідасу Сабонісу й капітанові цього клубу Дайнюсу Шаленге.

У фестивалі візьмуть участь десять скульпторів зі світовим ім`ям зі США, Японії, Великої Британії, Фінляндії, Латвії, Росії, Ірландії й Литви.

Організатори сподіваються, що цей фестиваль стане традиційним і щороку радуватиме каунасців і гостей міста.

Нагадаємо, що в березні 2010 року англієць Уїллард Уайган із графства Глостершир змайстрував з піщинки крихітний макет місцевої церкви Святого Варфоломія. Умілець помістив макет, який можна розгледіти лише під мікроскопом, на вушко голки. За визнанням Уайгана, він прагнув довести своїй дівчині, що є парафіянкою церкви Святого Варфоломія, що здатний змайструвати такий шедевр.

РИА Новости