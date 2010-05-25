Музей Шевченка у Каневі відремонтують до Дня Незалежності
10:12, 25 травня 2010Культура
0 0
Пообіцяв голова Черкаської облдержадміністрації
Ремонтні роботи в музеї Т.Г.Шевченка Шевченківського національного заповідника у Каневі будуть завершені до цьогорічної річниці Дня Незалежності України.
Про це сказав голова Черкаської облдержадміністрації Сергій ТУЛУБ під час урочистих заходів з нагоди 149-ї річниці перепоховання праху Тараса Шевченка, повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської ОДА.
Під час урочистих заходів С.ТУЛУБ відвідав цей музей та знайомився з ходом ремонтних робіт.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter