Музей Шевченка у Каневі відремонтують до Дня Незалежності

10:12, 25 травня 2010
Культура
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Пообіцяв голова Черкаської облдержадміністрації

Ремонтні роботи в музеї Т.Г.Шевченка Шевченківського національного заповідника у Каневі будуть завершені до цьогорічної річниці Дня Незалежності України.

Про це сказав голова Черкаської облдержадміністрації Сергій ТУЛУБ під час урочистих заходів з нагоди 149-ї річниці перепоховання праху Тараса Шевченка, повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської ОДА.

Під час урочистих заходів С.ТУЛУБ відвідав цей музей та знайомився з ходом ремонтних робіт.

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