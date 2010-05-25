Музей Шевченка у Каневі відремонтують до Дня Незалежності

Ремонтні роботи в музеї Т.Г.Шевченка Шевченківського національного заповідника у Каневі будуть завершені до цьогорічної річниці Дня Незалежності України.

Про це сказав голова Черкаської облдержадміністрації Сергій ТУЛУБ під час урочистих заходів з нагоди 149-ї річниці перепоховання праху Тараса Шевченка, повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської ОДА.

Під час урочистих заходів С.ТУЛУБ відвідав цей музей та знайомився з ходом ремонтних робіт.