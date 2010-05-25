На Прикарпатті відкрили скульптурний монумент «Борцям за волю України»

10:15, 25 травня 2010
Культура
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Стела з барельєфами увінчана Тризубом

На Прикарпатті у селі Боднарів Калушського району сьогодні, на Святу Трійцю, урочисто відкрили скульптурний монумент «Борцям за волю України».

Як передає кореспондент УНІАН, на барельєфах монумента увічнено патріотів–односельців: крайового провідника ОУН, поета і публіциста УПА Михайла Дяченка (псевдонім Марко Боєслав, псевдо «Гомін» ) та генерала Української повстанської армії Олекси Луцького, псевдонім- «Беркут».

Священики освятили монумент. Відбулося віче за участю керівництва обласної і районної влади, представників національно-патріотичних сил, ветеранів УПА, жителів села та краєзнавців.

Стела з барельєфами героїв увінчана Тризубом, що символізує вдячність прикарпатців усім борцям за волю України.

Монумент спорудили за кошти райдержадміністрації, сільської ради та пожертви односельців.

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