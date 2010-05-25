"Вій" транслюватиме презентацію нового альбому в Твіттері

10 червня 2010 року відбудеться презентація нового альбому київського гурту "Вій".

Як повідомив "Молодому Радіо" Сергій Литвинюк, менеджер групи "Вій", основною темою нового альбому «Йшов я небом» є любов. Він розповів, що в програмі презентації заявлено повноцінний концерт гурту (клуб «Route 66», Київ, Жилянська 87/30. Початок – 21:00. Вартість входу 50 грн - ред), де будуть виконуватися пісні з нового альбому, а також старі та заслужені хіти. Також, із концерту вестиметься прямий твіт-репортаж до офіційного твіттера гурту "Вій" - http://twitter.com/viyfromkiev. А за добу до презентації альбом викладуть у мережу для вільного скачування в СD якості.