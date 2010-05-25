У столиці презентовано проект «Київ – столиця українських музеїв»

У столиці презентовано просвітницький проект «Київ – столиця українських музеїв» і виданий у його рамках спеціальний випуск журналу “Главред” з інформацією щодо 50 муніципальних і національних музейних закладів.

Проект, вихід якого приурочений до Дня Києва, був представлений сьогодні на прес-конференції в УНІАН його ініціаторами та організаторами: заступником голови Верховної Ради України Миколою ТОМЕНКОМ, головним редактором журналу «Главред» Діаною ДУЦИК, головою Комісії Київради з питань культури і туризму Олександром БРИГИНЦЕМ та секретарем Комісії Київради з питань освіти та науки Олексієм ДАВИДЕНКОМ.

“Наша ідея була, щоб спільно з журналом “Главред” спеціально зробити таке видання до Дня Києва для Усіх шкіл, вузів, бібліотек, освітніх закладів української столиці передовсім. Це буде наш своєрідний подарунок до Дня Києва. Але найважливіше, що ми хотіли би, щоб той, на нашу думку, великий науковий, просвітницький потенціал музеїв Києва належним чином оцінювався і використовувався”, - наголосив М.ТОМЕНКО.

На його переконання, проект є особливо актуальним напередодні літніх канікул.

М.ТОМЕНКО вважає, що проектом можуть скористатися для підняття просвітницького рівня школярів Київська область та інші регіони України.

Він звернув увагу на те, що у спецвипуску журналу зібрано інформацію про можливості культурного та музейного Києва, де зазначено, які є пільги для відвідування музеїв, коли їх можна безкоштовно відвідати і де відкриваються нові експозиції. Крім того, створена спеціальна карта музеїв Києва, яка дає можливість чітко зорієнтуватися, де музей знаходиться і як зручніше до нього дістатися.

Як повідомив М.ТОМЕНКО, тисячу екземплярів цього випуску “Главреда” із загального накладу викупили співавторами проекту, і в найближчі тиждень-два вони будуть розповсюджені по загальноосвітніх закладах столиці через управління освіти.

“Цей журнал з музеями - це як мінімум видання, яке буде актуальне багато місяців, бо в ньому є багато інформації... Я дуже сподіваюсь, що завдяки цьому проекту київські і приїжджі діти зможуть максимально економно, виважено і точно використати свої можливості, щоб збільшити свій культурний та інтелектуальний рівень у Києві”, - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

О.ДАВИДЕНКО, у свою чергу, висловив переконання, що на сьогодні цілком реальним є привчити дітей не тільки щотижня відвідувати іподром і зоопарк у Києві, але й безкоштовно відвідувати столичні музеї.

Зі свого боку, Д.ДУЦИК зазначила, що цей проект охопив музеї, які є у державній та муніципальній власності. Водночас вона не виключила можливості видання окремого спецвипуску з інформацією про приватні музеї Києва, які не ввійшли до проекту через брак даних.

“На жаль, сьогодні специфіка музейництва в Україні така, що приватні музеї не реєструються ніде. І якісь приватні музеї, які є більш помітними, можна було б сюди включити, інші включити неможливо, тому що, як правило, про них ніхто не знає... На жаль, ці музеї у переважній більшості є або закритими, або маленькими і невідомими”, - пояснив О.БРИГИНЕЦЬ.