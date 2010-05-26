Серед родин випускників буде конкурс на кращі вишиванки

У Тернополі цього року вперше родини, які прийдуть 29 травня на випускний вечір до своїх дітей у вишиванках, братимуть участь у конкурсі на кращі вишивані сорочки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, згідно з рішенням, яке міськвиконком ухвалив сьогодні, п’ять родин - переможців конкурсу отримають по 1 тис. 177 грн.

Крім того, у рамках випускних вечорів відбудеться традиційний міський конкурс серед випускників на кращий вишиваний костюм у номінаціях «Традиційний український костюм» і «Сучасний український костюм». 20 випускників-переможців отримають премії по 589 грн.

Загалом на преміювання учасників конкурсів вишиванок з міського бюджету буде виділено 17 тис. 665 грн.

Конкурс на кращий вишиваний український костюм під час урочистого проходження випускників містом у Тернополі проводиться вже кілька років. Переможців нагороджують під час урочистостей на центральному стадіоні або на Театральному майдані у ході нагородження медалями відмінників навчання.