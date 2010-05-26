Пам’ятник 25 воякам УПА вирішив проплатити народний депутат

Народний депутат України Юрій ГНАТКЕВИЧ (фракція БЮТ) за власні кошти планує встановити пам’ятник загиблим воякам Української Повстанської Армії у селі Безодня на Рівненщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Рівненської обласної організації ВО «Батьківщина», Ю.ГНАТКЕВИЧ пообіцяв це після панахиди у селі Безодня, яка відбулася на могилі 25 загиблих земляків - вояків УПА.

«Цих людей нам не повернути, але пам’ятати про них ми зобов’язані», - сказав Ю.ГНАТКЕВИЧ.

Крім панахиди у с. Безодня народний депутат також зустрівся з ветеранами Другої світової війни в інших селах Радивилівського району Рівненщини – Крупець, Рідків, Боратин, Діброва, вшанувавши разом з ними пам’ять загиблих у війні – як червоноармійців, так і вояків УПА.