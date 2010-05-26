На території Київського університету права побудують храм

На території Київського університету права Національної академії наук України відбулося освячення наріжного каменя на місці побудови храму Святого Нестора Літописця.

Як повідомляється на офіційному сайті КМДА, освячення провів Предстоятель Української церкви Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Володимир.

За словами заступника голови КМДА Віталія Журавського, храм на території університету з`явиться вже через два роки, зазначивши, що будівництво культових споруд на території вищих навчальних закладів - не одиничний випадок. Вперше церква на честь ікони Богоматері Єрусалимської була побудована на території Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва.

"Нам дуже приємно, що на території вищих навчальних закладів за рішенням педагогічного колективу, професорсько-викладацького складу, на прохання студентів зводяться храми. Це дуже важливий крок на шляху відродження духовності та моралі в українському суспільстві", - додав В. Журавський.