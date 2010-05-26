Брітні Спірс хоче бути замороженою після смерті

Американська поп-співачка Бритні Спірс висловила бажання бути замороженою після смерті, щоб у майбутньому, коли технології стануть достатньо розвиненими, повернутися до життя.

Про це повідомила газета The Sun з посиланням на джерело з оточення зірки.

Співрозмовник таблоїда стверджує, що Спірс вже зв`язалася з американською компанією Alcor Life Extension Foundation, що спеціалізується на кріоконсервації людей, і збирається інвестувати в цю фірму частину своїх заощаджень.

Примітно, що, за рішенням суду, поп-зірка може розпоряджатися своїми коштами тільки з дозволу та під контролем свого батька. Однак, як запевнило джерело The Sun, батько Спірс не має нічого проти нового захоплення своєї дочки і дозволив їй вкласти в Alcor Life Extension Foundation щонайменше $ 350 000.

За словами співрозмовника таблоїду, Спірс почала цікавитися кріонікою після того, як хтось розповів їй, що тіло знаменитого мультиплікатора Уолта Діснея, який помер у 1966 році, з дня його смерті зберігається в кріокапсулі.

"Незважаючи на те, що ця історія виявилася міфом, Бріт все ж таки вирішила дізнатися про заморожування побільше", - розповіло джерело.

За його словами, Спірс настільки захопилася кріонікою, що провела майже весь час, відведений їй на спілкування з синами, у пошуках інформації про заморожування людей.

Слід зазначити, що Бритні Спірс не єдина зірка, яка цікавиться кріонікою. Деякі зірки навіть підписали контракти на заморожування після смерті. Так, у кріокапсулу після смерті помістять телеведучого Саймона Коуелла, актора, сценариста і композитора Террі Джонса, актрису Анну Арланову і багато інших.

А світська левиця Періс Хілтон побажала заморозити не тільки себе, але і своїх собак.

Lenta.ru