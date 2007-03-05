На Івано-Франківщині хочуть відновити криївку Романа Шухевича

Згідно спільного розпорядження керівників Івано-Франківщини - голови облдержадміністрації Романа Ткача і голови обласної ради Ігоря Олійника “Про відзначення в області 100-річчя з дня народження Романа Шухевича”, у селі Пуків Рогатинського району, на місці де в 1945-1946 роках знаходилась конспіративна квартира Головного командира УПА , буде відновлено криївку і встановлено пам`ятний знак. Про це ZIKу 5 березня повідомили у прес-службі голови облради.

Керівники області очолили оргкомітет з відзначення 100-літнього ювілею Романа Шухевича.

До складу оргкомітету увійшли народні депутати України Євген Гірник, Зіновій Шкутяк, Микола Круць, письменники-депутати обласної ради Ольга Бабій, Василь Добрянський, Богдан Томенчук, голова Крайової Управи Братства ОУН-УПА Карпатського краю Федір Володимирський, голова Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені Романа Шухевича Михайло Зеленчук та інші.

Затверджені заходи з організації та відзначення 100-річчя з дня народження Головного командира УПА генерал-хорунжого Романа Шухевича передбачають проведення у селі Тишківці Городенківського, Княгиничі й Пуків Рогатинського районів урочисті віча; у храмах - богослужіння. Водночас у селі Тишківці буде проведено капітальний ремонт родинної резиденції Шухевичів –пам`ятки архітектури ХІХ століття, проведено реконструкцію пам`ятника Роману Шухевичу, вздовж дороги Тишківці-Олієво-Королівка - насаджено “Алею Шухевичів”.

На 17-18 травня запланована Всеукраїнська наукова конференція “Роман Шухевич в українському національно-визвольному русі ХХ століття”, що проходитиме у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Спільно з Львівською й Тернопільською облдержадміністраціями буде випущено нагрудну почесну пам`ятну відзнаку з нагоди 100-річчя від дня народження Романа Шухевича. Буде організовано патріотично-вишкільні табори місцями бойової слави УПА й сплив рікою Дністер, молодіжний бардівський фестиваль української патріотичної пісні, створено обласний веб-сайт з історії національно-визвольної боротьби українського народу за свою державність. Обласна влада скерує звернення до Національного банку України з пропозицією про випуск ювілейної монети до 100-річчя Романа Шухевича.