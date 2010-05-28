Уперше в історії проводиться ніч відкритих храмів у Чехії

Перша ніч відкритих храмів почнеться в Чехії ввечері у п`ятницю, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу Конференції католицьких єпископів Чехії.

Під час акції будуть відкриті 320 церков і монастирів різних християнських конфесій країни, в яких пройдуть більше 2 тисяч заходів.

За словами організаторів, їх надихнули успіхом ночі відкритих храмів, які вже кілька років проводяться в сусідніх країнах - Австрії та Німеччині.

Як і в сусідів, крім молитов і богослужінь в храмах пройдуть концерти, зустрічі, круглі столи, будуть розгорнені виставки і проведені екскурсії.

Кожна християнська громада сама розробляла релігійну і культурну програму заходів у своєму храмі і знайшла добровольців для їх здійснення.