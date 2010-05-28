Альоша потрапила у фінал Євробачення (відео)

Представниця України на "Євробаченні-2010" Альоша з композицією "Sweet People" пройшла до фіналу міжнародного пісенного конкурсу.

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Після проведенння 2-го півфіналу до фіналу "Євробачення-2010" увійшли всього 10 учасників:

Грузія, Україна, Туреччина, Ізраїль, Ірландія, Кіпр, Азербайджан, Румунія, Вірменія, Данія.

Це стало відомо в четвер пізно вночі, коли в Осло, у Норвегії, відбувся другий півфінал "Євробачення-2010".

Нагадаємо, за результатами першого півфіналу до фіналу конкурсу увійшли: співаки від Боснії та Герцеговини, Молдови, Росії, Греції, Португалії, Білорусі, Сербії, Бельгії, Албанії та Ісландії.

Автоматично до фіналу потрапили Іспанія, Об‘єднане Королівство, Франція, Німеччина та цьогорічна господиня конкурсу Норвегія.

Порядок виступів усіх фіналістів визначився в ході жеребкування, яке пройшло оразу після другого півфіналу конкурсу:

1. Азербайджан

2. Іспанія

3. Норвегія

4. Молдова

5. Кіпр

6. Боснія і Герцеговина

7. Бельгія

8. Сербія

9. Білорусь

10. Ірландія

11. Греція

12. Великобританія

13. Грузія

14. Туреччина

15. Албанія

16. Ісландія

17. Україна

18. Франція

19. Румунія

20. Росія

21. Вірменія

22. Німеччина

23. Португалія

24. Ізраїль

25. Данія

Тепер українку Олену Кучер ака Alyosha можна буде побачити у фіналі "Євробачення-2010" у суботу 29-го травня.

ТаблоID, УНІАН