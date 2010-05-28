В Італії можуть ввести податок для туристів

Сільвіо Берлусконі планує ввести податок для туристів з метою скорочення держвидатків під час кризи. Про це повідомляє Корреспондент.

Поки йдеться тільки про Рим - столичні готелі братимуть з туристів по 10 євро.

Чотири роки тому в Італії зробили спробу ввести подібний податок, однак тоді ця ідея не знайшла підтримки. Подобовий податок від 1 до 5 євро на день планували ввести в Римі, Флоренції та Венеції. Цього разу зупинилися лише на столиці країни. Кабінет Берлусконі сподівається заробити на податку мільйони і поліпшити своє фінансове становище.

Міжнародні туроператори виступили проти таких зборів.

Так, президент професійної туристської ліги Росії Андрій Ігнатьєв заявив: "Я вважаю, що це неправильне рішення, і робити це потрібно з точки зору державних заробітків, абсолютно по-іншому, навпаки".

Також співробітники професійної туристичної ліги Росії зазначили, що із введенням такого податку охочих поїхати до Риму менше не стане. Сума не критична для туристів, які туди їдуть, щодо ціни в готелях. Хоча це може призвести до подорожчання наземної частини поїздки на 8-15%.

Нагадаємо, що цього тижня влада Італії схвалила заходи щодо економії бюджетних коштів на 24 млрд євро на період до 2012 року з метою стабілізації бюджету країни.