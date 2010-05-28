Ботаніки побачили на картині Боттічеллі намальований наркотик

Британські ботаніки дослідили рослину, зображену на картині Боттічеллі Венера і Марс (1482-83) і дійшли висновку, що це дурман звичайний.

За допомогою до ботаніків звернувся історик мистецтва Девід Беллінхем (David Bellingham). Він зауважив, що сатир, поміщений у правий нижній кут полотна, опирається рукою на якийсь плід, і показав цей фрагмент для впізнання фахівцям Лондонського ботанічного саду Кью-Гарденс (Kew Gardens).

Ботаніки визначили, що мова йде про дурман звичайний (Datura stramonium), здатний викликати божевілля, непритомність, а також бажання зірвати з себе одяг.

Таким чином, історик, припустивши, що зображений на картині бог війни намальованій з закритими очима, тому що перебуває під впливом одурманюючих речовин, повідомляє британська газета Times.

"Плід розташований на очах у глядача, а отже, йому приписується певне значення. Боттічеллі часто використовував рослини в якості символів - Навіть на цьому полотні: лаврові кущі на задньому плані покликані відсилати до його покровителів, можновладного сімейства Медічі. Що стосується дурману, то в Америці, наприклад, його звуть кислотою для бідних, і його симптоми впливу, очевидно, помітні по обличчю й позі чоловічої фігури ", - заявив Беллінхем в інтерв`ю Times.

Вчений припускає, що персонажі картини могли мати двоїсту натуру і символізувати не тільки Марса і Венеру, але і Адама з Євою, а плід у руках у сатира, таким чином, перетворюється на натяк на плід з дерева пізнання, що послужив приводом для вигнання перших людей з раю.

Раніше полотно вважали гімном всепідкорюючій силі любові.

Нагадаємо, що в березні 2010 року італійська дослідниця побачила на картині Леонардо да Вінчі Таємна вечеря пророкування кінця світу.

Корреспондент.net