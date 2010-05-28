Відома дата виходу продовження "Шерлока Холмса" від Гая Річі

Продовження "Шерлока Холмса" Гая Річі вийде в прокат 16 грудня 2011 року. Про це повідомляється в блозі HeatVision, у розпорядженні якого опинилася інформація про вихід нових кінострічок компанії Warner Bros. у 2011 році.

Деталі сюжету нової картини поки не розголошуються, проте відомо, що Шерлоку Холмсу в другій частині належить зустрітися з професором Моріарті. Хто виконуватиме роль Моріарті, до цих пір невідомо – чутки про участь Бреда Пітта, що курсували раніше, поки підтверджені не були.

Перший фільм про Шерлока Холмса зібрав у світовому прокаті більше 516 мільйонів доларів. Сюжет картини побудований не на класичних творах Артура Конан Дойла, а на графічних новелах Лайонела Уїгрема.

Повідомляється, що в новому фільмі крім Джуда Лоу в ролі доктора Ватсона і Роберта Дауни-молодшого в ролі Шерлока Холмса знову візьме участь Рейчел Макадамс, що зіграла кохану відомого сищика Ірен Адлер.

Lenta.ru