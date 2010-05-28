Киян розважатиме Чуа Альба

31 травня о 19.00 у Центрі театрального мистецтва ім. Леся Курбаса відбудеться виступ відомої танцівниці та учителя фламенко з Гранади Чуі Альби.

Про це УНІАН повідомили в посольстві Іспанії в Україні.

Чуа Альба вважається однією з найяскравіших представниць гранадського традиційного стилю. Її учителями були такі зірки фламенко як Манолете, Кармела Греко, Родріго Алонсо і Тубі ла Тормента.

Разом з Чуа Альба в Київ приїде співачка Сара Ла Самарона. Акомпанувати будуть київські гітаристи Євген Седько, Павло Степанович та Володимир Стеценко. Це буде перший досвід такої творчої взаємодії в історії фламенко в Україні.

Ціна: 30-50 грн. Адреса: ЦТМ ім. Леся Курбаса, вул. Володимирська, 23-В.

Організатори вечору – Посольство Іспанії в Україні та Київська студія «Школа фламенко».